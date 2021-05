Livro sobre o Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança

“O Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança de Ponta Delgada - O património em diálogo com a sociedade” é o título do livro, da autoria de Hélio Nuno Santos Soares, que constitui a a mais recente aposta da editora açoriana Letras Lavadas.

O livro culmina as investigações levadas a cabo pelo padre Hélio Soares para a sua dissertação de Mestrado em Património, Museologia e Desenvolvimento da Universidade dos Açores.

“A devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres é a mais agregadora, densa e transversal das devoções do arquipélago dos Açores. Agregadora, porque abraça uma comunidade composta por crentes social, económica e culturalmente distintos; densa, porque envolve sensibilidades, atos, consciências e atitudes de complexidade profunda; transversal, porque, nas categorias do Tempo e do Espaço, sobreviveu com dinamismo às vicissitudes dos séculos passados até à atualidade e atraiu fiéis de geografias múltiplas, que lhe conferem a dignidade de ser uma referência transnacional e marco identitário das ilhas, sejam as açorianas, sejam todas as outras da Diáspora”, pode ler-se numa nota de imprensa sobre o assunto. Que realça que a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres e a sua mística “habitam numa Casa: o Mosteiro de Nª S.ª da Esperança, na ilha de São Miguel. Fundado no século XVI, este espaço conventual resguarda o busto relicário do sofrimento cristológico que adquire protagonismo a partir da segunda metade do século XVII e que se mantém vivaz na fé de milhares de crentes”.