Lisboa permite oportunidades de negócio pan-atlânticas

Lisboa acolhe a conferência global Atlantic Convergence, que decorre entre 01 e 03 de outubro, que traz à capital portuguesa visionários, especialistas, utilizadores avançados e arquitetos de infraestruturas digitais de ambos os lados do Atlântico, anunciou a DE-CIX.

Entre os parceiros estão a Altice Wholesale Solutions, Atlas Edge, Camtel, EllaLink e Interfiber.

Sobre a escolha de Lisboa, o CEO da DE-CIX, Ivo Ivanov, refere que a capital portuguesa "em termos de Internet global, tem muito para oferecer".

Manifestando-se "muito entusiasmado com as conclusões" do último estudo, 'Portugal: a global interconnection hub, a gateway to Europe, a gateway to the world'", o gestor refere que este mostra como o país se desenvolveu "fortemente nos últimos oito anos e é agora um ponto de ligação para os fluxos de dados globais e pan-atlânticos".

Lisboa "está perfeitamente posicionada para oferecer as latências mais baixas entre os continentes Atlânticos, com as distâncias globais mais curtas 'em linha reta' entre os principais centros populacionais do Atlântico e mais além, até à Ásia", diz.

Portugal "conta com 33 'data centers', incluindo um dos maiores campus de 'data centers' do mundo, na Covilhã" e, em termos de investimentos em infraestruturas nacionais, "ocupou, em 2023, o terceiro lugar na Europa na conectividade 'Fiber to the Home/Building (FTTH/B)', com uma taxa de penetração de 71,1%", aponta Ivo Ivanov.

Lisboa alberga três Internet Exchanges (IX) e 20 'data centers', pelo que "vemos um ecossistema vibrante e diversificado de redes internacionais e nacionais, com uma forte conectividade terrestre aos países europeus, bem como uma excelente conectividade por cabos submarinos a outros países nas margens do Atlântico", prossegue.

Em suma, "Lisboa é um formidável ponto de convergência para todos os continentes banhados pelo Oceano Atlântico".

Ivanov não antecipa as principais conclusões que serão apresentadas na conferência de outubro, mas antevê "o potencial para o sul da Europa se tornar tão forte como os mercados FLAPS tradicionais na Europa (Frankfurt, Londres, Amesterdão, Paris e Estocolmo) em termos de interligação".

Aliás, "temos assistido a um enorme crescimento na região, com a DE-CIX Madrid a tornar-se, há muito tempo, a maior IX do sul da Europa", refere.

A DE-CIX Madrid está interligada "com os nossos outros IX no sul da Europa: em Lisboa, Barcelona (Espanha), Marselha (França) e Palermo (Itália)" e "juntos formam o maior ecossistema de interligação neutra para operadores e 'data centers' no sul da Europa".

Em relação a Portugal, "o DE-CIX Lisboa, o IX mais jovem da cidade, alcançou a posição número um como o maior IX em número de redes em Portugal, trazendo redes internacionais para o país para interligar e trocar tráfego de dados com redes locais portuguesas e europeias e incluindo também duas redes brasileiras recentemente ligadas, capitalizando a ligação direta entre Portugal e o Brasil através do cabo submarino EllaLink".

Contudo, "não se trata apenas de como os nossos IX crescem, o que vemos é que todo o ecossistema cresce connosco – as redes, os 'data centers', até os outros IX", enfatiza. No fundo atua como um impulsionador do crescimento.

"Prevê-se que as iniciativas de cabos submarinos que amarram em Portugal se estendam a 115 estações de amarração de cabos em todo o mundo até 2026, estabelecendo ligações diretas por cabo com nada menos que 60 países nos cinco continentes e estendendo-se até à Austrália", prossegue, destacando o EllaLink, que é o único cabo submarino que liga a América do Sul diretamente à Europa, amarrando em Fortaleza (Brasil) e Caiena (Guiana Francesa), Casablanca (Marrocos) e Lisboa.

Ora, "isto transformará os fluxos de tráfego, permitindo que o conteúdo em direção a sul permaneça a sul, em vez de ter de viajar para norte e depois descer novamente. Além disso, a Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Portugal, que abrange mais de 1,7 milhões de quilómetros quadrados e inclui os Açores e a Madeira, é a maior da UE e a décima maior a nível mundial", argumenta.

"Com a sua vasta extensão e uma elevada concentração de cabos submarinos, algo entre 10% a 15% de todos os cabos globais atravessam esta região", diz, sublinhando que o que "distingue Portugal de forma ainda mais distinta é que as quatro principais estações de amarração de cabos (CSL) internacionais e os três principais IX de Portugal em Lisboa estão todos num raio de apenas 100 quilómetros, criando uma infraestrutura de rede unicamente concentrada e interligada".

Lisboa é, em síntese, "um novo centro de interligação que permite fluxos de dados eficientes entre as Américas, África e Europa, e mais além, para a Ásia" e "iremos ver surgir oportunidades de negócios transatlânticos e até pan-atlânticos crescentes com base nisto", antecipa o CEO.

No que respeita à conferência, "atualmente contamos com mais de 550 registos de 322 empresas diferentes de 53 países".

O evento abordará temas como aumentar a velocidade, reduzir os custos e minimizar a latência da conectividade através do Atlântico, de que forma podem a Europa e a América do Norte melhorar a conectividade com regiões como a América Latina e África e até que ponto a infraestrutura existente pode resistir a ciberataques, entre outros (https://atlantic-convergence.net/).

A inteligência artificial também será debatida, tal como é que a atual infraestrutura submarina, terrestre e espacial pode suportar novas exigências e que novos corredores de dados estão a surgir através do Atlântico, segundo Ivo Ivanov.

A DE-CIX é a operadora de Internet Exchange e oferece serviços de interligação em quase 55 locais na Europa, África, América do Norte, Médio Oriente, Índia e sudeste Asiático.