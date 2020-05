Líder do PSD/Açores satisfeito com retomar das ligações aéreas entre ilhas

"Eu próprio tinha apontado uma data simbólica [01 de junho, Dia da Região], salvaguardadas as questões de salvaguarda de saúde pública. Se afinal ainda é possível mais cedo, congratulo esse facto", afirmou José Manuel Bolieiro, em declarações aos jornalistas em Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande.

O social-democrata havia sido questionado sobre o anúncio feito esta segunda-feira pelo presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, de que os Açores vão retomar na sexta-feira, “de forma gradual”, as ligações aéreas interilhas e a operação regular de transportes marítimos.

O presidente do PSD/Açores falava após uma visita à central de madeiras da empresa Mariano Brum Gouveia & Filhos, Lda, em Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, tendo apelado para que os açorianos façam turismo dentro da região.

"E também aproveito para lançar esta mensagem para que possamos, no contexto das nossas ilhas, aproveitar pedagogicamente o turismo interilhas e começar a trabalhar de forma estratégica a redução dos preços das passagens aéreas para que os açorianos possam também fazer turismo de ilha para ilha", sublinhou, acrescentando que dessa forma se pode "ajudar a potenciar a retoma e a recuperação dos empresários que estão no negócio turístico", permitindo também aos açorianos "conhecerem cada vez melhor as suas ilhas, as belezas e a capacidade de acolhimento turístico".

Questionado em relação ao timing para o levantamento das restrições, o líder do PSD/açores referiu que "a questão técnica deve ser da responsabilidade da Autoridade de Saúde" da região.

"Como cidadão preocupado a que não se junte à pandemia do vírus, uma pandemia social e económica, é do nosso interesse que o mais rapidamente possível possamos ganhar confiança com as cautelas e os bons conselhos sob o ponto de vista do controlo da transmissão do vírus e assim possamos retomar o mais rapidamente possível a nossa economia", salientou.

Hoje, numa conferência de imprensa, o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, afirmou que serão retomadas na próxima sexta-feira as ligações aéreas e marítimas interilhas, “sobretudo no grupo central”.

Esta é uma “situação que, numa primeira fase, será feita de forma progressiva, que dispensa, naturalmente, alguns dos procedimentos que existem neste momento, em termos de autorizações, mas que será feita de forma gradual”, concretizou Vasco Cordeiro, que falava depois de uma reunião com vários agentes do setor turístico e com as secretárias regionais dos Transportes e Obras Públicas e da Energia, Ambiente e Turismo.