Líder do PSD/Açores quer "estratégia de década" para Serviço Regional de Saúde

Falando na Madalena do Pico, no primeiro de três dias de trabalhos do congresso regional do partido, Bolieiro assinalou que "uma sociedade educada, culta e saudável assegura, como nenhuma outra, sucesso e produtividade", e no campo concreto da saúde propôs a "universalidade no acesso ao Vale Saúde a todas as especialidades".

O Vale Saúde é um mecanismo que permite aos doentes que aguardam por uma cirurgia no SNS o recurso a uma clínica privada quando for ultrapassado o tempo máximo de resposta no público.

A medida, vincou José Manuel Bolieiro, "deve abranger todos os doentes inscritos em Lista de Espera Cirúrgica e cujo Tempo Máximo de Resposta Garantido tenha sido ultrapassado, respeitando a sua prioridade na lista, e de acordo com a sua antiguidade".

Bolieiro defender ser necessário "eliminar, progressivamente, as listas de espera cirúrgicas, que atingem atualmente mais de 11 mil utentes, com recurso universal e racional ao Vale Saúde”.

“Esta é uma das medidas inadiáveis, até porque já está prevista", disse.

Dirigindo-se, no concelho da Madalena, na ilha do Pico, a algumas centenas de sociais-democratas açorianos, Bolieiro - presidente da Câmara de Ponta Delgada - lembrou que em 02 de março "comemoram-se 125 anos do decreto autonómico de 1895, que consagrou a primeira Autonomia dos Açores".

Tal data representa "um simbolismo histórico para um autonomista convicto", e como tal o presidente do PSD/Açores anunciou a sua saída da autarquia para esse dia.

"A partir do próximo dia 02 de março, passarei a ficar disponível, a tempo inteiro, para o nosso partido. Vou continuar a ser como sou. Não mudo o meu caráter. Mudo o meu encargo", disse.

O PSD/Açores reúne-se até domingo na ilha do Pico, no primeiro encontro magno dos sociais-democratas açorianos sob a liderança de José Manuel Bolieiro e com as eleições regionais deste ano como pano de fundo.

No 24.º congresso do PSD/Açores serão debatidas várias propostas temáticas, bem como a moção global de estratégia "Confiança", apresentada por Bolieiro, eleito presidente em dezembro último.

Alguns dos proponentes das propostas temáticas são a ex-eurodeputada do partido Sofia Ribeiro, o antigo secretário-geral do PSD/Açores António Almeida, o antigo candidato à liderança da estrutura Pedro Nascimento Cabral e a JSD do arquipélago, que, como estrutura, apresenta também um texto a debate.

Hoje, serão debatidas e votadas as propostas temáticas, sendo também eleitos os novos órgãos regionais do partido, e, no domingo, pelas 12:00, haverá a sessão de encerramento do congresso.

José Manuel Bolieiro, vice-presidente de Rui Rio na direção nacional do PSD, foi eleito em dezembro líder do PSD/Açores, eleição para a qual era o único candidato, com 98,5% votos.