Médio Oriente

Líbano pede à ONU corredor humanitário para um milhão de deslocados

O presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, próximo do Hezbollah, apelou à ONU para que crie um corredor aéreo que permita a entrega de ajuda humanitária a cerca de um milhão de deslocados pelos ataques israelitas no país.