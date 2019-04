Lazio condena louvor dos adeptos a Benito Mussolin

As mais lidas

Antes do jogo, cerca de 50 adeptos da Lazio colocaram na Praça de Loreto, local onde o corpo do ditador foi exposto em 29 de abril de 1945 após a sua morte, uma tarja em que se podia ler ‘Honra a Mussolini’.

“A Lazio distancia-se claramente de comportamentos e atitudes que em nada correspondem aos valores do desporto, que este clube promove e apoia há 119 anos”, refere a nota do clube romano na sua página oficial.

A Lazio condenou esta quinta feira o tributo de alguns dos seus adeptos ao antigo ditador fascista Benito Mussolini, com cânticos e tarjas no jogo da meia-final da Taça italiana de futebol, frente ao AC Milan, na quarta-feira.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok