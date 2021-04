Lara Martinho defende cooperação internacional entre AIR Centre e NATO

Segundo o comunicado, a posição da deputada foi defendida na Conferência Internacional sobre Segurança Marítima, onde afirmou que, “enquanto organização para o desenvolvimento do conhecimento nas interações atlânticas, este centro [AIR Centre] que se encontra sediado na Região permite-nos capitalizar a nossa excelência no domínio da segurança na zona do flanco sul, abrindo ainda novas perspetivas no domínio da segurança marítima, conhecimento do ambiente e dos oceanos”.

Nesse sentido, a deputada ressalvou que, “se é um facto que a operacionalização das Presenças Marítimas Coordenadas no Golfo da Guiné foi um passo importante, e que a abertura do Atlantic Center nos Açores poderá dar um contributo igualmente relevante, também é evidente que temos de fazer mais para afirmar a União Europeia enquanto ator de segurança marítima no Atlântico”, disse.

Na ocasião, o diretor da NATO GEOMETOC, Capitão Fernando Freitas, admitiu a possibilidade de discutir uma cooperação.