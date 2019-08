Lancha Ariel imobilizada no Corvo

A Atlânticoline, S.A. informa que a lancha Ariel, responsável pela operação de transporte marítimo de passageiros entre as ilhas das Flores e do Corvo, está imobilizada, devido a avaria, informou este domingo a transportadora marítima.

A avaria ocorreu na tarde deste domingo, durante uma viagem de regresso das Flores ao Corvo, quando um cabo se enrolou num dos veios da embarcação.

A avaria obriga à deslocação de técnicos ao local, não sendo ainda possível conhecer a extensão dos danos e, consequentemente, a duração da imobilização.

A Atlânticoline, S.A., recorreu, aos serviços de uma empresa marítimo-turística local, que garantiu as restantes viagens do dia e irá assegurar a prestação do serviço de transporte até que a Ariel possa voltar ao ativo.

Entretanto, os passageiros afetados por alterações ao horário previsto estão já a ser contactados pela Atlânticoline.