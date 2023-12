Lançamento do livro “Vinum Vita Est - Culturas da Vinha e do Vinho: Entre o Mediterrâneo e o Atlântico”

A obra, editada com o apoio da autarquia, “reúne um conjunto de textos, fruto do extenso trabalho de investigação desenvolvido e apresentado por alguns dos mais conceituados especialistas europeus na área, aquando do Congresso Internacional ‘Vinum Vita Est – Culturas da Vinha e do Vinho: Entre o Mediterrâneo e o Atlântico’, que decorreu na Madalena, Capital dos Açores da Vinha e do Vinho, em março de 2020”.

A apresentação do livro está integrada na última iniciativa da “Enoteca Itinerante”.