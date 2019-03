Lançamento do livro A Viagem de Juno, de Almeida Maia

No próximo dia 23 de março, sábado, o escritor Almeida Maia lança o seu novo livro “A Viagem de Juno”, em Ponta Delgada, no auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, pelas 16h30.

A apresentação da obra estará a cargo de Frederico Cardigos, biólogo marinho, Coordenador do Gabinete de Representação da Região Autónoma dos Açores, em Bruxelas.





Este é o terceiro livro de Almeida Maia editado pela editora Letras Lavadas. Depois de “Bom Tempo no Canal”, e de “Capítulo 41”, chegou a vez de “A Viagem de Juno”, cuja ação se passa no futuro, mais precisamente no ano de 2050 e vai despertar a atenção e interesse dos leitores de todas as idades pelos temas intrigantes que aborda, explica nota de imprensa.





A base desta “narrativa acidentada tem como ponto de partida a ciência do século XXI, como a criopreservação, ou a demanda de soluções para inverter os efeitos das alterações climáticas, cuja atualidade é já nossa conhecida”.