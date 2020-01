Lançado concurso público para reforçar abastecimento de água em Santa Maria

A obra contempla a construção de dois reservatórios de água com capacidade para 250 metros cúbicos cada e um ponto de abastecimento, infraestruturas essenciais que vão servir os agricultores da freguesia de Santo Espirito.





De acordo com o executivo regional, em nota, "este tipo de investimento público insere-se na estratégia do Governo dos Açores de ampliar as infraestruturas de captação, adução e armazenamento de água, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos agricultores, contribuir para o aumento da competitividade e da eficiência das explorações agrícolas".





Por outro lado, este tipo de investimento visa "precaver e minimizar eventuais efeitos das alterações climáticas no setor agrícola, sendo que estão a ser analisados estudos de diagnóstico das necessidades para assegurar, em quantidade e qualidade, o abastecimento de água às explorações agrícolas em várias ilhas", diz ainda o Governo





Saliente-se que o IROA vai investir, este ano, 51,4% do orçamento consignado às infraestruturas em obras de abastecimento de água em todas as ilhas dos Açores.