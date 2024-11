Lançado concurso para ampliação do Parque de Ciência e Tecnologia

Segundo o anúncio da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores, a intervenção “tem por objeto a construção de um edifício a implantar no Lote 1.B, localizado a poente do edifício principal do TERINOV”.

“A intervenção prende-se com a necessidade de ampliar a oferta de espaço para instalação de empresas no parque, tendo por base a criação de oito novas áreas empresariais e respetivos apoios. Esta empreitada está integrada no PRR Açores - C16-i05-RAA”, lê-se.