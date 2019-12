Lagoa recebeu as III Jornadas Regionais do Direito do Trabalho

Esta iniciativa da vice-presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, através da Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, pretendeu questionar e responder a questões pertinentes sobre a área do trabalho.





Na ocasião, Nelson Santos, vereador da Câmara Municipal de Lagoa, destacou a importância das jornadas se realizarem na cidade mais jovem do país, defendendo que “o Nonagon tem permitido dinamizar, através das suas diversas ações, tanto científicas como tecnológicas, o concelho”, disse citado em nota.





“As jornadas técnicas, científicas, formativas ou semelhantes, são uma aposta forte do município lagoense, como parte do modelo de desenvolvimento e diferenciação positiva do seu território”, afirmou o vereador.





Nelson Santos enalteceu ainda “a excelência curricular dos convidados, a pertinência e constante atualidade dos temas na dinâmica própria dos tempos atuais, em que a definição de trabalho muda quase diariamente nos seus diversos domínios”.