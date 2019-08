Lagoa recebe projeto "Criactivity" de 20 a 30 de agosto

Este projeto tem como finalidade fomentar o desenho e a criatividade dos mais jovens, sendo que a atividade decorrerá entre terça e sexta feira, das 10 às 14 horas e das 16 às 20 horas, contando com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.





Refira-se que p projeto ganha vida dentro de um autocarro que se converte numa unidade móvel totalmente adaptada para facilitar o acesso e a participação das pessoas com mobilidade reduzida ao longo da atividade, explica nota da autarquia.





O veículo estará estacionado na Praça de Nossa Senhora da Graça, na freguesia do Rosário, na Lagoa, estando equipado com bancos, mesas de trabalho e diversas provas para as crianças realizarem.





Um espaço concebido para despertar a engenhosidade, a destreza e a criatividade de jovens com idades a partir dos 6 anos, onde se irá praticar “a arte de pensar com as mãos”. Os mais novos poderão participar, assim, em workshops, com materiais do quotidiano e ferramentas de baixa e alta tecnologia, para dar vida às suas próprias ideias, impulsionando o seu espírito empreendedor, a cooperação e a reflexão.





O autocarro itinerante possui áreas de implementação de diferentes habilidades, como a área da mecânica, com espaços para engrenagens, mecanismos, mármores e máquinas de pinball, a área do vento, a área da eletricidade e a área da luz, com um sistema de “stop motion”.





A componente lúdica e colaborativa deste espaço permitirá que as crianças pesquisem com materiais, criem os seus próprios desenhos e utilizem novas funções, através de propostas abertas e interdisciplinares, que englobam ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática.





Os workshops destinam-se a grupos de alunos do ensino primário e secundário, dos 6 aos 16 anos, para além de grupos familiares, sendo necessária uma reserva prévia através do email portugal@criactivitybus.com ou do contato 308802699.