Lagoa homenageia bonecreiros com obra mural de Pepe Brix

Como se explica em nota de imprensa da autarquia, a obra é “o reconhecimento da importância da arte bonecreira para a identidade e diferenciação do concelho”, e da “importância que os bonecreiros têm tido para manter viva a prática da feitura de bonecos de presépio, recorrendo ao papel pertinente que a Arte Pública pode assumir não só a nível artístico, mas também identitário e pedagógico”.



Neste projeto, inserido nas comemorações dos 500 anos de elevação de Lagoa a vila e a sede de concelho e dos 10 anos de cidade, Pepe Brix alia a fotografia à arte de rua, apresentando retratos de quatro bonecreiros que se mantêm no ativo no concelho - José Morais, Maria de Fátima Varão, João Arruda e António Amaral, e fazendo referência a algumas das figuras produzidas pelos artesãos, acompanhadas por uma citação de Carreiro da Costa.

Natural de Santa Maria, Pepe Brix é fotógrafo profissional, dedicando-se ao fotojornalismo. Colaborador da National Geographic e vencedor do Prémio Gazeta 2015 na categoria Fotojornalismo, integra desde 2017 a equipa de líderes da Nomad. Tem percorrido vários locais do mundo a fotografar, com muitos dos seus trabalhos a serem expostos, e a serem publicados em periódicos de referência e em livros.



A autarquia lembra que, para potenciar a arte bonecreira, desenvolveu outros projetos : a rota dos bonecreiros, o projeto “Novos bonecreiros” e o Núcleo Museológico do Presépio.