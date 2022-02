Laboratório Regional de Engenharia Civil comemora 40 anos

O Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) celebrou a 12 deste mês o seu 40.º aniversário como organismo equiparado a direção regional, tendo preparado um conjunto de ações a decorrer até ao final do ano, incluindo a realização de uma sessão comemorativa em outubro, ampliada por videoconferência.

Integrando desde sempre o departamento governamental com competências e atribuições na área das Obras Públicas - atualmente, a Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações -, o LREC começou o seu percurso em maio de 1978, na altura como Direção de Serviços Laboratoriais, tendo como seu impulsionador o Eng.º Jaime Meireles.

“Assumindo a função de organismo cientifico e técnico no domínio da engenharia civil, o LREC, referenciado pela sua idoneidade, isenção e qualidade dos serviços prestados, presta apoio técnico transversal às obras publicas promovidas pelo Governo Regional e por outras entidades públicas regionais, promovendo, concomitantemente, a investigação aplicada às especificidades regionais, desenvolvida em linhas de investigação consideradas prioritárias, o controlo da qualidade dos materiais de construção, competindo-lhe ainda a divulgação científica e técnica no domínio da engenharia civil”, pode ler-se numa nota de imprensa. Que reitera a ideia que o LREC “sempre pugnou por um desempenho no respeito absoluto pelos valores inerentes aos serviços públicos, por elevados padrões de ética, isenção, idoneidade, honestidade científica e técnica”.

A atividade do LREC visa aumentar a qualidade e a segurança nas obras, a modernização do setor da construção civil nos Açores e a preservação do património na Região, disponibilizando a todas as entidades públicas e privadas, a seu pedido, um conjunto de serviços de natureza laboratorial e de controlo da qualidade.

O Laboratório Regional de Engenharia Civil foi liderado pelos Engenheiros Jaime Martinho Ferreira Meireles, José Maria de Oliveira Cymbron, Eduardo Furtado de Castro, Eduardo do Carmo Ribeiro Moura, Carlos Alberto Frazão Fraga, António Pereira Alves Calado, e desde janeiro de 2012, pelo Engenheiro Francisco de Sousa Fernandes.