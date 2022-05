Kremlin espera que Kiev assuma "situação real" e aceite negociar

"Moscovo espera que Kiev aceite as suas exigências e tome consciência da situação real, da situação de facto no terreno", disse o porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov, no seu briefing diário à imprensa.

O representante do Kremlin respondia a uma pergunta sobre as recentes declarações do antigo secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger sobre a situação na Ucrânia e as expectativas de Moscovo.

Anteriormente, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeitou a ideia apresentada por algumas figuras políticas ocidentais, incluindo Kissinger, de ceder território à Rússia a fim de alcançar a paz.

O líder ucraniano criticou as observações de Kissinger no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, que sugeriu na terça-feira que as conversações de paz deveriam visar a criação de fronteiras ao longo da "linha de contacto" na conturbada região do Donbass (leste da Ucrânia), tal como existia antes da intervenção militar russa.

O antigo secretário de Estado dos Estados Unidos acrescentou: "As negociações devem começar dentro dos próximos dois meses antes de criarem perturbações e tensões que não serão facilmente ultrapassadas. Idealmente, a linha divisória deveria ser um regresso ao ‘status quo’ anterior".

"Continuar a guerra para além desse ponto não significaria liberdade para a Ucrânia, mas uma nova guerra contra a própria Rússia", observou Kissinger.