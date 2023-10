Kiev teme que a ajuda militar diminua devido a conflito israelo-palestiniano

Budanov afirmou que se conflito entre Israel e o grupo islamita Hamas durar algumas semanas, não haverá preocupações por parte da Ucrânia.

“Mas se a situação se prolongar, é claro que haverá alguns problemas devido ao facto de não ser só a Ucrânia a necessitar de fornecimento de armas e munições”, disse o responsável do GUR.

Budanov explicou que a Ucrânia não prevê quaisquer problemas com a ajuda militar que recebe do estrangeiro até meados do próximo ano.

“A partir daí tudo dependerá de nós, de quão bem transmitirmos, mostrarmos e explicarmos as nossas necessidades”, afirmou o chefe do GUR, acrescentando a necessidade de a Ucrânia aumentar a sua capacidade de produção de armas.

Os ucranianos temem também que o envio de assistência militar por parte dos Estados Unidos possa vir a ser interrompida no caso de uma vitória do ex-chefe de Estado republicano Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas de 2024. Círculos republicanos leais a Trump são contrários à continuidade do envio de ajuda militar para a Ucrânia.

Trump é, segundo as sondagens, o político republicano mais bem posicionado para concorrer por esse partido nas eleições de 2024 nos Estados Unidos.