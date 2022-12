Kiev pede exclusão da Rússia da ONU

"A Ucrânia pede aos Estados-membros da ONU (...) que privem a Federação Russa do seu estatuto de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e a excluam da ONU como um todo", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, em comunicado.

Para a diplomacia ucraniana, a Rússia "ocupa ilegalmente o lugar da URSS no Conselho de Segurança da ONU" desde 1991, quando se deu o desdobramento da antiga União Soviética em 15 novos países, argumentando que a “Rússia é uma usurpadora do lugar".

"As três décadas de presença ilegal na ONU foram marcadas por guerras e tomada de territórios de outros países, uma mudança forçada de fronteiras reconhecidas internacionalmente e tentativas de satisfazer as suas ambições neo-imperiais", frisou Kiev no mesmo comunicado.

Numa mensagem na rede social Twitter, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, acrescentou que "a presença da Rússia no Conselho de Segurança e na ONU como um todo é ilegítima".

A Rússia é um dos cincos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e tem poder de veto.

Estados Unidos da América, China, França e Reino Unido são os outros países que têm assento permanente neste órgão.