Ucrânia

Kiev antecipa toque de recolher para as 17:00 e após essa hora todos são inimigos

O presidente da câmara de Kiev anunciou hoje um endurecimento do recolher obrigatório, em vigor devido à invasão russa, alertando que qualquer pessoa que esteja na rua entre as 17:00 e as 08:00 será tratada como inimigo.