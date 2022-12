Kento Misao assina pelo Santa Clara

Internacional pela principal seleção do Japão, Kento Misao, assinou com os encarnados de Ponta Delgada até final de junho de 2024, com opção por mais duas temporadas.





De acordo com comunicado da Santa Clara, Açores, Futebol, SAD,– Misao de 26 anos realizou 243 jogos no último clube por onde passou, Kashima Antlers, e venceu vários títulos com destaque para a conquista da Liga dos Campeões Asiática, um campeonato do Japão e uma Taça do referido país.





Formado no Tokyo Verdy, Misao é “um médio polivalente que apesar de ter maior apetência defensiva pode atuar em terrenos mais adiantados”





O novo reforço do Santa Clara é esperado nos Açores no final deste mês.