Kamala Harris e Joe Biden juntos na campanha a 15 deste mês

Segundo analisa a agência noticiosa France-Presse (AFP), ansioso por destacar o seu histórico nos últimos meses de mandato e apoiar a vice-presidente, Biden aparecerá ao lado de Harris durante um evento marcado para a próxima quinta-feira no estado de Maryland, perto de Washington.

A dupla irá “falar sobre os progressos que estão a fazer para reduzir custos para o povo americano”, afirmou a Casa Branca num comunicado, acrescentando que posteriormente serão avançados mais pormenores.

A inflação continua a ser um ponto fraco para os democratas, no poder, antes das eleições de novembro.

Harris trouxe um impulso de volta ao seu campo desde que Biden anunciou que deixava o cargo após um debate desastroso contra o candidato republicano e ex-presidente, Donald Trump, que destacou preocupações sobre sua idade e acuidade mental.

A primeira mulher, negra e vice-presidente do Sul da Ásia na história dos Estados Unidos realizou já uma série de comícios que atraiu multidões, arrecadou uma quantidade recorde de fundos e apagou a liderança do republicano Trump nas sondagens.

Por outro lado, Biden tem sido discreto, fazendo apenas algumas aparições públicas no contexto de uma Presidência que agora parece fraca, faltando quase seis meses para que um sucessor assuma o poder em janeiro.

Não se espera que o Presidente, que atualmente passa um fim de semana prolongado na sua casa de praia, em Delaware, faça grandes aparições políticas em apoio a Harris antes da convenção nacional de nomeação do Partido Democrata, que começa em 19 deste mês em Chicago.

Mas há sinais de que o veterano democrata quer promover o seu desempenho enquanto se prepara para abandonar o cargo após uma carreira de quase meia século na política norte-americana.

Isso inclui fazer tudo ao seu alcance para ajudar a garantir a vitória de Harris contra Trump, seu arqui-inimigo e o homem que ele derrotou nas eleições de 2020.

Harris apareceu com destaque ao lado de Biden num evento de alto nível na semana passada, quando ambos receberam o jornalista norte-americano Evan Gershkovich e outros detidos libertados numa ampla troca de prisioneiros com a Rússia.

De acordo com o media Politico, Kamala Harris quer particularmente o apoio de Joe Biden em estados-chave como a Pensilvânia e o Michigan, onde ainda é popular, especialmente entre os eleitores brancos mais velhos.

Biden, por sua vez, deve garantir que os holofotes permaneçam voltados para Harris, participando na campanha apenas de forma limitada no outono, segundo a mesma fonte.

O Presidente democrata interveio no início desta semana para alertar sobre uma repetição dos acontecimentos que se seguiram às eleições de 2020, quando Trump contestou a sua derrota e os seus apoiantes invadiram o Capitólio, um dia sangrento e traumático para a política dos EUA.

“Se Trump perder, não tenho a certeza” de que haverá uma transição pacífica de poder, disse Joe Biden à CBS na primeira entrevista desde que se retirou das eleições, dizendo temer novamente mais atos de violência.

Uma das suas outras prioridades para o final do seu mandato é pressionar por um cessar-fogo e acabar com a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, uma questão que continua a dividir os democratas.

Biden e os líderes do Egito e do Qatar convidaram os beligerantes a retomar as negociações a 15 deste mês, no mesmo dia da sua intervenção conjunta com Harris, a fim de chegar a um acordo.