Kaio Pantaleão assina por cinco temporadas com o FK Krasnodar

Médio brasileiro de 23 anos vai atuar no campeonato russo na próxima temporada, depois de ter representado o Santa Clara nas últimas duas épocas

Dois anos depois de ter chegado ao Santa Clara, Kaio Pantataleão está de saída do Santa Clara e vai rumar à Rússia onde vai representar o FK Krasnodar, o atual segundo classificado da Primeira Liga Russa.



A informação foi avançada sábado pelo treinador João Henriques na sala de imprensa do Estádio do Luz, após o encontro da 34.ª e última jornada da I Liga (encontro que o Benfica venceu por 4-1, conquistando desta forma o seu 37.º título de campeão nacional), devendo a transferência do médio brasileiro ser oficializada nas próximas horas por ambos os clubes.







