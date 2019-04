Junta de Freguesia reivindica plano específico para Rabo de Peixe

“Aquilo que se assiste hoje em dia é que o sistema não nos dá condições para a resolução dos problemas da Vila”. A crítica foi assumida pelo presidente da Junta na sessão solene evocativa do XV aniversário da elevação de Rabo de Peixe a Vila

O presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe lançou ontem um apelo ao Governo Regional e à Câmara Municipal da Ribeira Grande (CMRG) no sentido de aprovarem, com urgência, um plano específico para a Vila que permita dotar a respetiva autarquia local de mais competências e verbas por forma a “dar resposta às reais necessidades das pessoas”.

“Quer a câmara municipal, quer o Governo Regional não podem ter medo de aprovarem um plano específico para Rabo de Peixe. É preciso relembrar que somos maiores do que cinco ilhas nos Açores, maiores do que mais de 60 por cento dos concelhos açorianos, tendo a população mais jovem dos Açores e do país, e como tal necessitamos deste plano específico que é necessário e fundamental se quisermos alterar o atual estado de coisas. Mas para isto é preciso vontade e coragem”, frisou







