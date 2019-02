Junta de Freguesia de Santa Bárbara promove II Exposição de Camélias

Recorde-se que a primeira edição teve lugar no passado, uma iniciativa que surgiu, indica Tomás Vultão, presidente da Junta de Freguesia, citado em nota de imprensa, “através de Gil Arruda (nascido e morador nesta freguesia) a propósito de existir, em frente ao edifício da Junta de Freguesia, um terreno onde alberga duas enormes árvores de Camélias, sendo apreciadas por todos os moradores da freguesia quando as mesmas se encontram em flor. Sendo Gil Arruda um entendedor nesta espécie de plantas, surgiu a ideia de fazermos uma exposição com os diversos tipos de camélias que existem na nossa região, associando a exposição a diversos artigos do ‘antigamente’”.





Assim este ano “contamos com um poço com dois metros de altura elaborado propositadamente para o feito. A ideia é inovar ano após ano e deliciar os nossos visitantes sempre com novidades” disse na mesma nota.





O responsável autárquico local daquela freguesia do concelho de Ponta Delgada destaca ainda “a participação da Câmara Municipal de Ponta Delgada e da Direção Regional dos Serviços Florestais, na cedência das Camélias, ao qual endereçamos os nossos maiores agradecimentos por todo o préstimo e auxílio”.





“Todos os arranjos serão efetuados pelo Grupo Responsável pela Exposição de camélias pelo segundo ano consecutivo” conclui o responsável.





Desta forma, acrescenta a nota informativa, a mostra pode ser visitada no sábado e domingo, entre as 14 horas e as 20 horas, no Polivalente de Santa Bárbara, sendo a entrada gratuita.





Já na segunda feira, os grupos organizados que pretendam visitar a exposição, poderão fazê-lo, dirigindo-se ao mesmo espaço no mesmo horário.