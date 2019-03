Junta de Freguesia de Rabo de Peixe pretende criar um museu/centro etnográfico

De acordo com a Junta de Freguesia, o objetivo é mostrar a cultura que a distingue a vila, sendo exemplo disso o seu património no âmbito da atividade piscatória, pois “Rabo de Peixe como maior comunidade piscatória dos Açores, é uma referência que será valorizada neste espaço cultural”, referem em comunicado.

Com o aumento de turistas que visitam a vila e não existindo no concelho da Ribeira Grande nenhum museu/centro etnográfico ligado à pesca, a Junta de Freguesia pretende avançar com a concretização deste desafio, “dotando Rabo de Peixe com um espaço onde as vivências e as histórias se confrontem e seja possível interpretar a tarefa inerente à faina da pesca na nossa região”.





Jaime Vieira afirma que “numa vila como a de Rabo de Peixe esta pretensão tem que passar a ser uma realidade o mais cedo possível. Temos que avançar porque Rabo de Peixe quer usufruir da riqueza que tem, a nível cultural, e quer também partilhá-la com outros”.