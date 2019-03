Julgamento de advogada adiado pela quinta vez

As mais lidas

O Desporto, com o "Jornal do Rallye", noticia que Ricardo Moura não se assume como candidato à vitória.

"Açores na lista dos 100 destinos mais sustentáveis do mundo", "Governo e câmaras proibidos de anunciar obra feita", "PSD acusa governo de favorecer Juntas de Freguesia do PS" e "Rosário Vidal vai coordenar Rede de Cuidados Continuados" são outros dos títulos da capa, onde se revela ainda que o Festival Tremor vai mostrar 50 projetos artísticos em 30 palcos.

Notícia de destaque na capa dá conta que advogada acusada do crime de abuso de confiança conseguiu adiar mais uma vez o início do julgamento

