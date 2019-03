Judoca Patrícia Sampaio conquista bronze em -78 kg no Grande Prémio de Marrocos

As mais lidas

O Grande Prémio de Marraquexe contou com a participação de 443 atletas, em representação de 67 países.

Nas duas primeiras rondas, a luso-cubana venceu a italiana Melora Rosetta e a belga Sophie Berger, ambas por ‘ippon’, mas acabou por perder com Anna Maria Wagner nos ‘quartos’, por ‘ippon’.

Já Yahima Ramírez, medalha de bronze nos Europeus de judo de 2008, terminou no sétimo posto da categoria -78 kg do GP de Marraquexe.

Nas meias-finais, a judoca lusa perdeu com a alemã Anna Maria Wagner – que viria a conquistar a medalha de ouro - por ‘ippon’, sendo que, nas repescagens, conseguiu superar a austríaca Bernadette Graf, novamente por ‘ippon’, e arrecadar o bronze, juntamente com a germânica Luise Malzhan.

No terceiro e último dia da prova, Patrícia Sampaio entrou na segunda ronda, vencendo Audrey Niapa, dos Camarões, por ‘ippon’, antes de derrotar a holandesa Karen Stevenson, nos quartos de final, também por ‘ippon’.

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio conquistou este domingo a medalha de bronze na categoria de -78 kg no Grande Prémio (GP) de Marraquexe, em Marrocos, enquanto Yahima Ramírez terminou no sétimo lugar.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok