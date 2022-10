José Manuel Bolieiro enaltece romarias quaresmais de São Miguel

Falando em Ponta Delgada, na sessão formal de abertura das comemorações dos 500 Anos das Romarias Quaresmais de São Miguel, José Manuel Bolieiro lembrou a “resiliência de uma identidade” que foi forjada com as romarias, uma “prática secular que hoje se transformou num verdadeiro património cultural e material” do povo.

“Bem hajam aos romeiros de hoje, aos de todos os tempos, eles e elas, mais novos e mais velhos. Pelo passado, teremos futuro”, prosseguiu o governante.

Tornar as romarias Património Imaterial da Unesco seria um “ato de justiça e reconhecimento”, acrescentou ainda.

Depois da sessão de abertura, José Manuel Bolieiro deslocou-se da Câmara Municipal de Ponta Delgada para o centro histórico da cidade, onde inaugurou uma mostra fotográfica alusiva às romarias.

A manhã terminou com uma Celebração Eucarística na Igreja Matriz de São Sebastião.