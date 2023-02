Jorge Simão não escondeu a desilusão pela derrota no terreno do Casa Pia, onde a equipa acabou por sofrer o golo da derrota já aos 90+4’, por intermédio de Clayton.

“Acho que é uma derrota injusta. A única coisa que me ocorre dizer é que tenho de elogiar os meus jogadores. Gostei de muitas coisas que vi e de várias performances individuais”, assumiu.

Depois de na primeira parte o Santa Clara não ter feito qualquer remate à baliza, Jorge Simão revela o que disse no balneário para mudar o rumo dos acontecimentos.

“Tentei que os jogadores entendessem a necessidade de sermos acutilantes e objetivos no nosso ataque. Tínhamos que procurar a baliza com mais frequência”, explicou.

Ainda assim, o técnico entende que o Casa Pia não foi uma equipa dominante durante os primeiros 45 minutos.

“Na primeira parte é verdade que o Casa Pia teve mais remates, mas quase sempre sem criar grandes oportunidades de golo. Foi um jogo morno, com a posse de bola muito dividida”, declarou.

O líder dos encarnados de Ponta Delgada admite que “acaba por ser doloroso” perder com um golo nos descontos, mas colocou imediatamente de seguida o foco no duelo da próxima jornada, no Estádio de São Miguel: “O Boavista é a próxima coisa na minha cabeça”, vincou.

Com esta derrota o Santa Clara mantém os 14 pontos e o 16.º lugar na tabela classificativa, havendo a possibilidade de ser ultrapassado pelo Marítimo, que tem 13 e amanhã recebe o FCPorto.