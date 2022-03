Jorge Sampaio internado com dificuldades respiratórias

premium

O Conselho Económico e Social dos Açores (CESA) diz não ter informação estatística atualizada que lhe permita, neste momento, tirar conclusões sobre os investimentos dos Açores no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ao mesmo tempo que manifesta preocupação sobre a forma como as pequenas e médias empresas conseguirão aceder aos seus fundos.