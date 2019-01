Jonas está lesionado e deverá ser baixa na visita do Benfica ao Santa Clara

O avançado brasileiro Jonas, melhor marcador do Benfica, com nove golos, seis dos quais no campeonato, deve falhar o jogo com o Santa Clara, da 17.ª jornada da I Liga de futebol.

“Confirmamos que o Jonas está lesionado e que à partida não irá” estar presente no encontro de sexta-feira, nos Açores, anunciou fonte oficial do clube, no âmbito de uma iniciativa que decorreu no Seixal, de solidariedade para com crianças da Criar-T.

Jonas, de 34 anos, que está no Benfica desde 2014/15, foi o melhor marcador da Liga em 2015/16 (32 golos), época em que as ‘águias’ conquistaram o tricampeonato, mas na temporada seguinte esteve afastado durante vários jogos devido a lesões e marcou 18.

Na 15.ª jornada, na visita a Portimão, onde o Benfica perdeu por 2-0, resultado que precipitou o afastamento do treinador Rui Vitória, Jonas foi expulso aos 71 minutos, com cartão vermelho direto, devido a uma entrada em que atingiu o guarda-redes Ricardo Ferreira.

O lance terá provocado também uma lesão ao internacional brasileiro, com problemas nos ligamentos do joelho direito.

O Benfica, terceiro classificado, a sete pontos do líder FC Porto, defronta o Santa Clara, nono classificado, na sexta-feira, a partir das 18horas.