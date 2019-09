João Sousa perde e Portugal fica em igualdade com a Bielorrússia

As mais lidas

Face à derrota de João Sousa, a eliminatória entre a seleção lusa e a congénere bielorrussa será decidida no último encontro de singulares, entre João Domingues e Ilya Ivashka, se os capitães não optaram por alterações de última hora.

O tenista João Sousa perdeu este sábado o primeiro encontro de singulares e permitiu à Bielorrússia restabelecer o empate (2-2) com Portugal na eliminatória do Grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis, que está a decorrer em Minsk.

