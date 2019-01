João Sousa defronta Pella e Pedro Sousa estreia-se com Di Minaur

As mais lidas

Na competição feminina, a líder do ranking WTA, a romena Simone Halep, terá como adversária na ronda inaugural Kaia Kanepi (Estónia) e, Serena Williams, sete vezes campeã no Open da Austrália, vai jogar frente à alemã Tatjana Maria.

Aos 30 anos, o lisboeta ocupa o 103.º lugar da hierarquia mundial e nunca defrontou o jovem de 19 anos, 29.º classificado do ‘ranking’, que atingiu a segunda ronda no Open da Austrália, em 2017.

Enquanto João Sousa, de 29 anos, tem como melhor registo a terceira ronda, alcançada em 2015 e 2016, Pedro Sousa irá fazer a sua estreia no quadro principal de um torneio do ‘Grand Slam’ frente ao número um australiano, Alex di Minaur.

O vencedor daquele que será o segundo confronto direto entre ambos, sendo que o esquerdino sul-americano levou a melhor na primeira jornada de Roland Garros, em 2018, irá medir forças depois com Philipp Kohlschreiber (Alemanha) ou Zhe Li (China).

O sorteio realizado em Melbourne ditou que o vimaranense, 44.º colocado do ‘ranking' mundial vai discutir, na sétima presença consecutiva em Melbourne, a passagem à segunda ronda com o seu parceiro de pares (66.º), ao lado de quem atingiu os quartos de final em Auckland, na última madrugada.

O tenista português João Sousa vai defrontar o argentino Guido Pella na ronda inaugural do Open da Austrália, primeiro torneio do ‘Grand Slam’ da temporada, enquanto Pedro Sousa se estreia frente ao australiano Alex Di Minaur.

