João Salvado e Sara Silva oitavos em pares mistos

Os atletas açorianos que integram a comitiva portuguesa que está a competir nos II Jogos Europeus de Minsk, na Bielorrússia, Sara Silva (ginástica aeróbica) e Tiago Rodrigues (judo) terminaram a sua participação no dia de ontem com prestações honrosas.



Neste capítulo, o maior destaque vai para a ginasta micaelense que na prova de pares mistos, competindo ao lado de João Salvado, classificou-se em oitavo e último lugar na final direta de ginástica aeróbica.

A dupla portuguesa cumpriu o exercício com 17,700 pontos, numa prova que teve no pódio a Itália, com 21,850, a Roménia, com 21,800, e Rússia, com 21,300.

Esta foi a única competição dos jovens lusos na Bielorrússia, sendo que Sara Silva, do Clube de Actividades Gímnicas de Ponta Delgada, e João Salvado, ginasta do Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho, foram os únicos representantes de Portugal na ginástica aeróbica.



Portugal apurou-se para os II Jogos Europeus de Minsk nesta modalidade por via do sexto lugar conquistado por Sara Silva e Fábio Lima no decorrer do Campeonato do Mundo de ginástica aeróbica realizado em 2018.



Sara Silva foi a primeira atleta da ginástica aeróbica açoriana a participar nesta competição, sendo que a região esteve representada, em 2015, na primeira edição destes Jogos Europeus em Baku, no Azerbaijão, pela treinadora Alexandra Barroso.



Há quatro anos a prova contou ainda com a prestação do judoca micaelense Nuno Carvalho, na categoria de 60 Kg., ele que naquela ocasião procura amealhar os pontos necessários para a sua qualificação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro (2016), falhando a presença no Brasil por muito pouco.



O judo açoriano, quatro anos depois, voltou a estar representado nos Jogos Europeus, desta feita com a presença de Tiago Rodrigues.



O judoca do Judo Clube de São Jorge entrou ontem em ação, na categoria de -90 Kg, tendo sido eliminado logo na primeira ronda da competição pelo francês Axel Clerget.

Portugal tinha ontem legítimas esperanças a aumentar o pecúlio de medalhas nos II Jogos Europeus de Minsk, contudo manteve as seis que transportou da véspera, porque ficou à beira do pódio no judo e nos trampolins sincronizados.

Portugal, que em Baku2015 obteve 10 pódios, continua assim com seis medalhas: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, a prata das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio. Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.