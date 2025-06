João Medeiros conquista o primeiro pódio da carreira

Depois da vitória alcançada segunda-feira, na segunda etapa da prova, o açoriano teve uma prestação modesta na terceira e última tirada que foi ganha pelo argentino Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé). O argentino foi o mais rápido nos 157,5 quilómetros entre Tabuaço e Lamego, no distrito de Viseu, com três contagens de montanha no traçado, entre elas a primeira categoria instalada na Serra de Montemuro.

O russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) selou a conquista do Grande Prémio Douro Internacional, à frente do companheiro de equipa, o britânico Harrison Wood, que ficou a 55 segundos. A completar o pódio encimado pelo vencedor da Volta a Portugal de 2024 ficou João Medeiros, a 1.12 minutos.

A Credibom-LA Alumínios-Marcos Car venceu por equipas.