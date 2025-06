Três partidos falham discursos no Dia dos Açores

O deputado único do Bloco de Esquerda, António Lima, marcou presença na cerimónia, mas não chegou a tempo de intervir, devido a um atraso no voo de São Miguel para a ilha Terceira, onde este ano decorrem as comemorações.



Já o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, não compareceu à cerimónia, à semelhança de outros anos, “por não concordar com a apropriação política feita num dia especial para a fé e devoção dos açorianos”, segundo fonte oficial do partido.



Também o deputado do PAN, Pedro Neves, faltou à cerimónia, “por questões de saúde”, segundo fonte oficial do partido.



A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores integra oito partidos políticos: PSD, PS, Chega, CDS-PP, BE, IL, PAN e PPM.



Depois das intervenções dos grupos e representações parlamentares, intervieram nas cerimónias, o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, e o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia.



As comemorações que hoje decorrem na Praia da Vitória são uma organização conjunta da Assembleia Legislativa e do Governo Regional açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), na sequência da instituição do Dia da Região Autónoma dos Açores, em 1980, para comemorar a açorianidade e a autonomia.



A data, feriado regional, é celebrada na segunda-feira do Espírito Santo.



Na sessão solene foram impostas 20 insígnias honoríficas açorianas que visam distinguir cidadãos e entidades que se tenham destacado "por méritos pessoais ou institucionais, atos, feitos cívicos ou por serviços prestados à região”.



Foram atribuídas uma insígnia autonómica de valor, quatro insígnias autonómicas de reconhecimento, duas de mérito profissional, uma de mérito industrial, comercial e agrícola e doze insígnias autonómicas de mérito cívico.



As comemorações do Dia da Região, abertas à população, prosseguem com o tradicional almoço das sopas em honra do Divino Espírito Santo, servido junto à Marina da Praia da Vitória e acompanhado pela atuação da Filarmónica União Praiense.