João Ferreira é o candidato a Lisboa da CDU

A apresentação formal da candidatura de João Ferreira, que já concorreu às presidenciais de janeiro, será feita na segunda-feira, em Lisboa, segundo um comunicado da coligação que junta PCP e PEV.

Esta é a sexta candidatura de João Ferreira pela CDU desde 2013, quando encabeçou, pela primeira vez, a lista para a Câmara de Lisboa, candidatura que repetiu em 2017 e de novo este ano. Em 2014 e 2019 foi ‘número 1’ da CDU às europeias e já este ano concorreu às eleições presidenciais de janeiro, com o apoio de comunistas e verdes.

Nas presidenciais, ficou à frente da candidata do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, subiu de 3,95% para 4,32% relativamente ao resultado de Edgar Silva em 2016, mas perdeu quase dois mil votos em números absolutos.

Dois dias depois das eleições, em 26 de janeiro, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, relativizou as perdas, afirmou que o candidato se "aguentou bem" e não excluiu uma recandidatura autárquica na capital.

"Não estamos na fase escolhas de candidatos. João Ferreira, tal como outros meus camaradas, está em condições de assumir essas tarefas no plano autárquico", disse, então, acrescentando que conta com o eurodeputado e "com milhares e milhares de comunistas, democratas e patriotas que se reveem no projeto da CDU".

Já em março, depois de Carlos Moedas ter anunciado a candidatura a Lisboa, com uma aliança PSD-CDS, Jerónimo afastou uma candidatura da esquerda unida na capital, mas admitiu de forma mais direta a opção por Ferreira: "Daria um excelente candidato, como deu um excelente vereador."

No mais recente congresso nacional do PCP, em novembro, em Loures, o eurodeputado de 42 anos, licenciado em biologia, subiu à comissão política dos comunistas, uma ascensão que o próprio relativizou quanto a uma eventual sucessão de Jerónimo de Sousa.

João Ferreira é eurodeputado do PCP desde 2009, sendo vice-presidente do Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Verdes Nórdica (GUE/NGL) e vereador da CDU na Câmara de Lisboa desde 2013.

Nesse ano, foi-lhe atribuído o prémio de “Embaixador do Desenvolvimento”, pelo Instituto Marquês de Valle Flôr, pelo seu papel na “promoção de políticas europeias mais justas e coerentes”.

Nas autárquicas mais recentes para a Câmara de Lisboa, em 2017, obteve 9,55% dos votos (24.110) e dois vereadores.

Nesse ano, o PS manteve a liderança da autarquia, com a lista encabeçada pelo socialista Fernando Medina a conquistar oito mandatos, insuficientes, porém, para assegurar a maioria absoluta.

O PS fez, por isso, um acordo de governação com o BE, que detém pelouros. O executivo é ainda composto por quatro vereadores do CDS-PP e dois do PSD, além dos dois eleitos pela CDU.

Nas europeias de 2019, João Ferreira recolheu 6,88% (228.157 votos), elegendo a coligação dois eurodeputados, menos um do que nas eleições de 2014.