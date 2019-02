Jardim António Borges e Avenida do Mar encerrados

As mais lidas

O Serviço Municipal de Proteção Civil e todos os serviços da Câmara Municipal de Ponta Delgada estão, em permanência, a acompanhar, o evoluir da situação e "apelam a todos os cidadãos para terem a máxima cautela, sobretudo ao circularem nas zonas junto ao mar e nos locais onde se encontram as maiores concentrações de árvores".

O mesmo acontece já esta terça-feira, com a Avenida do Mar, que se encontra encerrada à circulação automóvel.

O Jardim António Borges vai estar encerrado ao público, esta quarta-feira, dia 20 de fevereiro, por uma questão de segurança pública e devido ao agravamento estado do tempo para o Grupo Oriental, na sequência da passagem da depressão Júlia pelos Açores

