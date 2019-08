Jacinto Franco diz-se “prejudicado” pelas “politiquices” da Operação Nortada

Jacinto Franco, promotor de eventos, afirma estar a ser “prejudicado” no trabalho devido às “politiquices” que, no seu entender, deram origem à Operação Nortada.

“As recentes polémicas e a Operação Nortada, na qual eu também sou arguido, vêm dificultar um bocadinho os processos (no Festival Monte Verde), porque as pessoas estão receosas, sem razão”, disse Jacinto Franco ao Açoriano Oriental.









