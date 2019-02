Já resolvidas as mais de 100 ocorrências do fim de semana

“Neste momento, as situações estão todas resolvidas, embora haja casas que necessitam de reparações, mas são trabalhos que estão a ser efetuados de forma muito eficiente”, acrescentou o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves, em declarações aos jornalistas.

O responsável falava, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, à margem da cerimónia de entrega de telefones satélites, no âmbito da Rede Satélite do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

Carlos Neves referiu que as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) foram “as mais atingidas” pelo mau tempo do fim de semana, enquanto no grupo Ocidental (Flores e Corvo), “embora tenha sido aquele onde se registou uma maior intensidade de vento, só se registaram três ocorrências sem gravidade”.

Na ilha Terceira, foi necessário realojar temporariamente seis famílias, quatro em Angra do Heroísmo e duas na Praia da Vitória, tendo o presidente da Proteção Civil dos Açores salientado que "a situação foi rapidamente resolvida e todas as famílias estão alojadas".

"As situações foram sendo resolvidas ao longo do dia de sábado com a colaboração de todas as entidades com responsabilidade na proteção civil e forças de segurança", destacou, lembrando, no entanto, que no domingo em Angra do Heroísmo (Terceira), no Pico e São Jorge registaram-se ainda algumas inundações, mas ocorrências também prontamente resolvidas.

Devido ao mau tempo, algumas vias dos Açores foram fechadas ao trânsito e vários portos estiveram também encerrados.