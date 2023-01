Já existem desfibrilhadores na rua para salvar vidas em Ponta Delgada

Foram instalados na cidade de Ponta Delgada os primeiros três de um conjunto de doze desfibrilhadores externos automáticos (DEA) que vão dotar ao longo deste ano espaços públicos, assim como recintos desportivos e de lazer (Praia do Pópulo), do concelho.

Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD) que pretende salvar vidas, neste caso ajudando quem tenha um problema cardíaco grave na rua.



Como disse o presidente da autarquia no local de um dos DEA, junto ao edifício do Comando Regional da PSP, na Avenida Marginal - onde se realizou um simulacro com o novo equipamento -, a instalação de desfibrilhadores automáticos externos “vem precisamente ao encontro daquilo que a Câmara Municipal de Ponta Delgada entende como prioridade na sua atuação: trazer mais e melhor qualidade de vida aos seus cidadãos e, neste caso concreto, trabalhar para proteger vidas”.

Além do DEA junto ao Comando Regional da PSP, existe um outro próximo do Clube Naval de Ponta Delgada e também no Campo São Francisco.

O projeto conta com a colaboração da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada e da Polícia Municipal, a quem - como salientou Pedro Nascimento Cabral - será dada formação certificada para operar com os referidos equipamentos.

O autarca também lançou um repto aos munícipes no sentido de participarem no ciclo de formações - que a autarquia vai promover em breve - em suporte básico de vida e utilização de desfibriladores automáticos externos, por pessoal não médico (SBV-DAE).

Por seu lado, o presidente da corporação de bombeiros enfatizou que os DEA “podem fazer toda a diferença porque não há um bombeiro e uma ambulância em cada esquina”.



“As ambulâncias estão todas equipadas com desfibrilhadores, mas não há ambulâncias em todos os sítios, sendo que a cidade de Ponta Delgada tem quase 80 mil habitantes fixos, para além da população que vem dos outros concelhos aqui trabalhar”, salientou João Paulo Medeiros, lembrando ainda que, além dos passageiros aéreos, desembarcam anualmente cerca de um milhão de passageiros nas Portas do Mar.