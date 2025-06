Israel/Irão: Aberto parcialmente espaço aéreo com exceção para Teerão

O porta-voz do Ministério de Estradas e Desenvolvimento Urbano, Majid Akhavan, anunciou a reabertura parcial do espaço aéreo iraniano em áreas do centro e oeste do país, num comunicado divulgado pela agência de notícias Fars, citado pela agência noticiosa espanhola Efe.



Akhavan adiantou que os voos para o aeroporto de Mehrabad, na capital, que foi atacado por Israel, e para o aeroporto Imam Khomeini permanecem fechados até novo aviso.



O Irão já reabriu o espaço aéreo em algumas áreas na quarta-feira, mas de forma muito limitada e controlada.



O Irão fechou seu espaço aéreo em 13 de junho, quando Israel lançou um ataque a instalações militares e nucleares no país, desencadeando quase duas semanas de trocas de mísseis e 'drones' entre os dois Estados, numa guerra na qual os Estados Unidos intervieram num ataque a instalações de desenvolvimento nuclear na manhã de domingo passado.



Segundo dados oficiais, a guerra já provocou pelo menos 28 civis mortos em Israel e 627 no Irão e está suspensa por um cessar-fogo mediado pelos EUA, que entrou em vigor na última terça-feira.