Autárquicas: Líder do PSD nos Açores quer repetir vitória nas eleições este ano

“O objetivo eleitoral do PSD/Açores é voltar a vencer as eleições, presidir à maioria das câmaras e assembleias municipais e à maioria das assembleias de freguesia, e continuar a liderar a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores (AMRAA) e a Delegação dos Açores da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)”, apontou o dirigente social-democrata, em conferência de imprensa, em Ponta Delgada.



O encontro com os jornalistas serviu para os sociais-democratas apresentarem também as conclusões da reunião da Comissão Política Regional (CPR), que decorreu hoje na ilha de São Miguel, onde foram homologados os nomes dos candidatos do PSD/Açores a 17 das 19 câmaras municipais do arquipélago.



Pedro Nascimento Cabral, atual presidente da Câmara de Ponta Delgada, recandidata-se a um segundo mandato, e Jaime Vieira, deputado do PSD ao parlamento açoriano, encabeça a lista pela Ribeira Grande, ao passo que Eugénia Leal será candidata por Vila Franca do Campo, Ruben Cabral pela Lagoa, Francisco Gaspar pela Povoação, e António Miguel Soares pelo Nordeste.



Os sociais-democratas avançam também com Daniel Gonçalves como cabeça de lista por Santa Maria, Luísa Barcelos por Angra do Heroísmo e Vânia Ferreira (atual presidente de câmara), pela Praia da Vitória, assim como a recandidatura de António Reis por Santa Cruz da Graciosa.



Pelo concelho da Madalena, o PSD volta a apostar em Catarina Manito (atual presidente) e no atual presidente de São Roque do Pico, Luís Filipe Silva, candidatando Nuno Monteiro pelas Lajes do Pico, ao passo que Carlos Ferreira recandidata-se a um segundo mandato na Horta.



António Viegas pelo concelho da Calheta, Daniel Miranda por Santa Cruz das Flores e Bruno Gonçalves pelas Lajes das Flores completam a lista de candidatos do PSD nas eleições autárquicas deste ano.



Na vila do Corvo, na mais pequena ilha açoriana, irão apresentar uma “candidatura própria”, cujo cabeça de lista será anunciado “oportunamente”, e no concelho das Velas, em São Jorge, o PSD irá apoiar o candidato do CDS-PP à Câmara Municipal.



“O processo de escolha dos candidatos do PSD/Açores foi um processo amplamente participado, que envolveu as estruturas concelhias e de ilha” do partido, assegurou o líder dos sociais-democratas açorianos.



José Manuel Bolieiro, que é também presidente do Governo Regional de coligação (PSD, CDS-PP e PPM), lembrou que “as autarquias locais são parceiros estratégicos do desenvolvimento regional”, e defendeu que “valorizar o Poder Local permite combater as desigualdades, promover a coesão social e territorial, a fixação de populações e gerar riqueza”.



José Manuel Bolieiro destacou que o Governo Regional “tem promovido uma colaboração e cooperação técnico-financeira com o Poder Local sem paralelo" na história do arquipélago, "com base num regime legal que permite certeza, previsibilidade e equidade no processo de cooperação, possibilitando que as autarquias locais obtenham apoio da Região para o desenvolvimento dos seus territórios”.



EM 2021, o PSD/Açores venceu as eleições autárquicas com 44,7% dos votos, passando a presidir a oito câmaras municipais e 73 assembleias de freguesias.



Este ano, as eleições autárquicas deverão decorrer entre os meses de setembro ou de outubro.