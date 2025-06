O jovem karateca açoriano sagrou-se recentemente campeão europeu por equipas no Campeonato da Europa JKA 2025, realizado na República Checa, e venceu, também, uma medalha de bronze na disciplina de kumite (combate), no escalão de juniores masculinos.

Durante a audiência, o líder do executivo açoriano sublinhou a importância do desporto como “alavanca” para o crescimento integral do jovens.

“O desporto é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento pessoal, de promoção da saúde, da disciplina e do espírito de equipa. A trajetória do Martim é motivo de orgulho para os Açores e para Portugal”, afirmouJosé Manuel Bolieiro, que reforçou depois a importância do papel das estruturas de apoio ao desporto jovem.

“Este é também um sinal claro de que o investimento no talento regional, através de programas como o Jovem Talento da Direção Regional do Desporto, está a dar frutos concretos e inspiradores”, referiu.