Bolieiro diz que os Açores são um "do faróis que o mundo precisa"

"O mundo precisa de faróis. E os Açores são hoje um desses faróis — um território que mostra que é possível fazer diferente e fazer melhor. Que a sustentabilidade não é um obstáculo, mas uma vantagem competitiva. Que respeitar a terra, o mar e o espaço é a melhor forma de nos valorizarmos", declarou José Manuel Bolieiro.



O chefe do executivo açoriano intervinha na sessão de encerramento da 'Sister Cities Summit', que teve lugar em Ponta Delgada no âmbito das comemorações do 40 anos da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), criada no âmbito do Acordo Bilateral de Cooperação e Defesa em vigor entre os EUA e Portugal.



Bolieiro referiu que "em matéria de proteção do oceano, os Açores estão a liderar, no mundo, pelo exemplo.", sendo que a conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos "reconhece a liderança no cumprimento, aliás antecipado dos ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável".



De acordo com o líder do executivo, o futuro que se projeta para os Açores "é o de ser relevante, respeitado, reconhecido, valorizado, remunerado pelo ativo e património de natureza que é para o país, para a Europa e para o mundo".



Segundo Bolieiro, os Açores pretendem ser "atores e beneficiários das políticas futuras da economia azul, da economia espacial e das mudanças científicas e tecnológicas a elas associadas", num "devir em que as transições climática, energética e digital interessam a todos e ninguém deve delas estar excluído".



Para o Governo dos Açores, o desenvolvimento sustentável "não é inimigo do progresso — é o seu aperfeiçoamento", sendo que a região tem "provado que é possível crescer com sustentabilidade".



Bolieiro apontou que é o caso do investimento na mobilidade elétrica, o incentivo à agricultura biológica, a proteção das reservas marinhas, e a formação contínua dos profissionais do setor.



O governante reiterou que os Açores foram "o primeiro arquipélago do mundo, em 2019, a obter a certificação de 'Destino Turístico Sustentável' segundo os critérios da EarthCheck", um "reconhecimento internacional que atesta o compromisso com práticas ambientais, sociais e económicas responsáveis".



Bolieiro deixou ainda a mensagem que os Açores "não querem ser apenas um destino de viagem" em termos turisticos, mas "um modelo de futuro".



Nuno Morais Sarmento, presidente da FLAD, declarou, por seu turno, que se pretendeu com esta iniciativa "encorajar os laços" entre as cidadãs irmãs dos Estados Unidos e Portugal, visando "fortalecer as relações transatlânticas a um nível local".



De acordo com Morais Sarmento, com esta iniciativa está-se a "construir algo novo mas duradouro", sendo que a FLAD está a "desenvolver um esforço para garantir uma nova geração de líderes" nas relações transatlânticas.