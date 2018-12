IPMA coloca sete ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido à previsão de chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta quinta-feira, sob aviso amarelo as ilhas dos grupos Ocidental e Central devido às previsões de chuva, na sequência da passagem de uma superfície frontal fria pelo arquipélago.

Para o grupo Ocidental (Flores e Corvo), o aviso amarelo de precipitação vai vigorar no período entre as 21 horas de hoje e as 06 horas de sexta-feira.