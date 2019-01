Inauguração do Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande

O novo Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, foi inaugurada segunda-feira, após obras de requalificação e restauro que contou com o apoio do Fundo Rainha Dona Leonor, instituído pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

As obras tiveram um custo total de 360 mil euros, tendo a Misericórdia da Ribeira Grande sido apoiada com uma verba de 140 mil euros a fundo perdido, aguardando agora a comparticipação do custo do equipamento deste Centro de Dia por parte do Governo Regional dos Açores, refere nota de imprensa.





A cerimónia contou com a presença da secretária regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso, da responsável pelo Fundo Rainha Dona Leonor, Inês Dentinho e da vice-presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Tânia Fonseca, além de vários responsáveis do ISSA e de outras instituições, do Capelão da Misericórdia, Padre Manuel Galvão e do Ouvir da Ribeira Grande, Padre Vítor Medeiros.





Na ocasião, o Provedor da Santa Casa, Nelson Correia, afirmou, citado em nota de imprensa, tratar-sede uma obra de “primordial interesse para a reabilitação da valência, tendo em vista dar maior comodidade e mais qualidade na prestação de serviços, sobretudo aos utentes idosos e, indo ao encontro do objetivo da promoção da intergeracionalidade e numa nova organização espacial e de usos, para permitir o acesso a atividades com os jovens e com as crianças dos ATL’s e das creches da Instituição”.





Com este novo e moderno equipamento agora inaugurado também foi apresentado um inovador sistema interativo destinado a seniores que em muito contribuirá para os utentes poderem interagir com o mundo.





A parceria que a Santa Casa está a promover com a empresa siosLIFE visa disponibilizar aos idosos e às suas famílias, soluções tecnológicas inovadoras, que ajudam a ultrapassar muitos desafios, através de plataformas interativas de fácil utilização.





A secretária regional da Solidariedade Social, que presidiu à cerimónia, anunciou na ocasião uma ação que visa promover a atividade física juntos dos idosos, como ferramenta impulsionadora da sua saúde e bem-estar, através da “melhoria do acesso a iniciativas culturais e à atividade física”, salientando que o objetivo é que as autarquias potenciem o seu papel de proximidade, promovendo a atividade física junto dos idosos.





Andreia Cardoso lembrou ainda outras medidas aplicadas pelo executivo açoriano que são potenciadoras da qualidade de vida dos idosos, como o reforço no Complemento Regional de Pensão e no apoio para a aquisição de medicamentos, o COMPAMID.





“A promoção do envelhecimento ativo, assim como a garantia da universalidade do acesso aos cuidados necessários e de uma qualidade de vida estável a quem está em fase avançada de vida, são missões de todos nós e o compromisso do Governo dos Açores está espelhado nas prioridades definidas na nossa Estratégia Regional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social”, frisou a secretária.