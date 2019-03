Interpelações sobre educação e saúde marcam agenda parlamentar nos Açores

Duas interpelações e uma sessão de perguntas ao Governo Regional marcam a agenda parlamentar do plenário de março da Assembleia Legislativa dos Açores, que começa esta terça-feira na cidade da Horta, com a educação e a saúde em destaque.





A primeira interpelação, da autoria do PPM, está marcada para esta terça-feira e tem como tema de fundo os resultados obtidos pelas escolas açorianas nas provas finais do 3.º ciclo do ensino básico e nos exames finais do ensino secundário, no ano letivo 2017/2018.

O único deputado monárquico no parlamento açoriano, Paulo Estêvão, será também o autor de uma sessão de perguntas ao Governo Regional, prevista para quarta-feira, relacionada com as operações portuárias e com o transporte de mercadorias nas Flores e no Corvo e ainda com obras que estão a decorrer naquelas duas ilhas.

A segunda interpelação ao executivo socialista, da autoria do PSD, deverá ocorrer na quinta-feira e está relacionada com o funcionamento do Serviço Regional de Saúde, tema que os sociais-democratas pretendiam ter discutido no plenário de fevereiro, mas que adiaram devido à ausência do secretário regional da Saúde, por motivos de doença.

A agenda parlamentar desta semana integra ainda uma proposta do PSD para equiparar a atribuição dos apoios pela utilização da palavra "Açores" nas camisolas dos jogadores das equipas desportivas açorianas que militam nas divisões nacionais das diferentes modalidades.

O PPM apresenta também duas outras propostas, uma para que sejam instalados os equipamentos necessários ao aproveitamento integral das obras de alargamento do porto da Casa, no Corvo, e outra para que seja aumentado o número de ligações aéreas para a mais pequena ilha dos Açores.

Os 57 deputados regionais vão ainda discutir duas propostas do CDS-PP relacionadas com a repavimentação dos caminhos de acesso a vários pontos turísticos da ilha Terceira e com a certificação civil do Aeroporto das Lajes, que não estará a ser devidamente divulgada junto das entidades nacionais e internacionais.