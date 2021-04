Internamentos voltam a descer em dia de mais 424 casos e cinco mortes

Desde segunda-feira, 25 pessoas tiveram alta do hospital mas 429 ainda estão internadas. Há mais um doente com covid-19 em cuidados intensivos, onde hoje estão, no total, 113 doentes.

As autoridades de saúde deram como recuperadas mais 902 pessoas, totalizando 790.118 desde março de 2020 e registam-se menos 483 casos ativos de infeção, que hoje atingem 24.576.

De acordo com o balanço mais recente da DGS, desde o início da pandemia da covid-19, Portugal teve 831.645 casos confirmados de infeção e morreram 16.951 pessoas com Covid-19.

A DGS colocou em vigilância mais 1.043 contactos nas últimas 24 horas, mantendo agora 21.866 pessoas em monitorização.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 2.619.092 pessoas vacinadas contra a covid-19.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 153 novas infeções e três mortes, contabilizando-se até agora 314.886 casos e 7.188 mortos.

A região Norte tem 129 novas infeções por SARS-CoV-2 e uma morte com covid-19. Desde o início da pandemia já contabilizou 333.961 casos de infeção e 5.331 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 34 casos e uma morte, acumulando-se 118.183 infeções e 3.007 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 41 casos, totalizando 29.609 infeções e 970 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 28 novos casos, acumulando-se 21.419 infeções e 356 mortos.